Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага

Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага

2025-08-24T11:24+0300

энергетика

александр хинштейн

всу

россия

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

