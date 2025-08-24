Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага - 24.08.2025
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага
энергетика
александр хинштейн
всу
россия
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
александр хинштейн, всу, россия
Энергетика, Александр Хинштейн, ВСУ, РОССИЯ
11:24 24.08.2025
 
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага

Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 подлой агонией врага

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
"Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Энергетика Александр Хинштейн ВСУ РОССИЯ
 
 
