В Москве открыли движение на набережных после проведения полумарафона

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на ряде набережных открыли после проведения полумарафона в Москве, сообщает столичный дептранс. Движение на ряде набережных ограничили в воскресенье в центре Москвы из-за проведения полумарафона "Лужники". На сайте мэра и правительства отмечалось, что с 04.30 до 14.30 планировалось закрыть участки улицы Лужники и Лужнецкой набережной, с 07.30 до 13.00 водители не смогли бы проехать по Фрунзенской набережной, с 07.30 до 12.30 - по Пречистенской набережной, а с 07.45 до 12.30 - по Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста. "Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

