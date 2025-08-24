Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве открыли движение на набережных после проведения полумарафона - 24.08.2025
В Москве открыли движение на набережных после проведения полумарафона
В Москве открыли движение на набережных после проведения полумарафона - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Москве открыли движение на набережных после проведения полумарафона
Движение на ряде набережных открыли после проведения полумарафона в Москве, сообщает столичный дептранс. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T14:05+0300
2025-08-24T14:05+0300
москва
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/38/835863883_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_8225dc4f75defa1a9b897edca2eb04d1.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на ряде набережных открыли после проведения полумарафона в Москве, сообщает столичный дептранс. Движение на ряде набережных ограничили в воскресенье в центре Москвы из-за проведения полумарафона "Лужники". На сайте мэра и правительства отмечалось, что с 04.30 до 14.30 планировалось закрыть участки улицы Лужники и Лужнецкой набережной, с 07.30 до 13.00 водители не смогли бы проехать по Фрунзенской набережной, с 07.30 до 12.30 - по Пречистенской набережной, а с 07.45 до 12.30 - по Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста. "Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
москва, бизнес, россия
МОСКВА, Бизнес, РОССИЯ
14:05 24.08.2025
 
В Москве открыли движение на набережных после проведения полумарафона

Движение на ряде набережных открыли после проведения полумарафона в Москве

© РИА Новости . Максим Блинов
Москва
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Движение на ряде набережных открыли после проведения полумарафона в Москве, сообщает столичный дептранс.
Движение на ряде набережных ограничили в воскресенье в центре Москвы из-за проведения полумарафона "Лужники". На сайте мэра и правительства отмечалось, что с 04.30 до 14.30 планировалось закрыть участки улицы Лужники и Лужнецкой набережной, с 07.30 до 13.00 водители не смогли бы проехать по Фрунзенской набережной, с 07.30 до 12.30 - по Пречистенской набережной, а с 07.45 до 12.30 - по Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста.
"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Заголовок открываемого материала