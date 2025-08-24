В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya--861159087.html

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения, как отметил Кореняко, вводили для обеспечения безопасности полетов.

