В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения, как отметил Кореняко, вводили для обеспечения безопасности полетов.
