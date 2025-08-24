https://1prime.ru/20250824/rastrana-861160834.html
Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты
2025-08-24T10:14+0300
2025-08-24T10:14+0300
2025-08-24T10:15+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", - сказано в документах.Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
