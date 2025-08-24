Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты - 24.08.2025
Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты
Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты - 24.08.2025, ПРАЙМ
Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты
Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T10:14+0300
2025-08-24T10:15+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", - сказано в документах.Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
10:14 24.08.2025 (обновлено: 10:15 24.08.2025)
 
Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты

Экс-министру здравоохранения Хабаровского края Бойченко вменяют два эпизода растраты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", - сказано в документах.
Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
22 августа, 11:36
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
22 августа, 11:36
 
ЭкономикаХабаровский крайОбществоМОСКВА
 
 
