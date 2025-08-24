Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.08.2025
Дело хабаровского экс-министра связано с растратой денег на медоборудование
2025-08-24T10:46+0300
2025-08-24T10:46+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело, в рамках которого арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, связано с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с делом Бойченко в одно производство соединены другие уголовные дела в отношении иных, а также неустановленных лиц, возбужденные по статьям о даче взятки, её получении и посредничестве, а также злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств. Уточняется, что в одно производство с этими делами соединено дело по части 4 статьи 160 УК РФ по фактам растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
10:46 24.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело, в рамках которого арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, связано с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, с делом Бойченко в одно производство соединены другие уголовные дела в отношении иных, а также неустановленных лиц, возбужденные по статьям о даче взятки, её получении и посредничестве, а также злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств.
Уточняется, что в одно производство с этими делами соединено дело по части 4 статьи 160 УК РФ по фактам растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения.
Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
