https://1prime.ru/20250824/rastrata-861161299.html

Дело хабаровского экс-министра связано с растратой денег на медоборудование

Дело хабаровского экс-министра связано с растратой денег на медоборудование - 24.08.2025, ПРАЙМ

Дело хабаровского экс-министра связано с растратой денег на медоборудование

Уголовное дело, в рамках которого арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, связано с растратой бюджетных средств, выделенных на | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T10:46+0300

2025-08-24T10:46+0300

2025-08-24T10:46+0300

экономика

москва

рф

общество

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело, в рамках которого арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, связано с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, с делом Бойченко в одно производство соединены другие уголовные дела в отношении иных, а также неустановленных лиц, возбужденные по статьям о даче взятки, её получении и посредничестве, а также злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств. Уточняется, что в одно производство с этими делами соединено дело по части 4 статьи 160 УК РФ по фактам растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

https://1prime.ru/20250822/rastrata-861092666.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, рф, общество , банки, финансы