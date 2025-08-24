В Пулково возобновили обслуживание рейсов

https://1prime.ru/20250824/reysy-861160702.html

Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

2025-08-24T10:11+0300

2025-08-24T10:11+0300

2025-08-24T10:12+0300

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

2025

