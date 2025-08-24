Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пулково возобновили обслуживание рейсов - 24.08.2025
В Пулково возобновили обслуживание рейсов
Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T10:11+0300
2025-08-24T10:12+0300
экономика
аэропорт пулково
бизнес
росавиация
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
аэропорт пулково, бизнес, росавиация
Экономика, аэропорт Пулково, Бизнес, Росавиация
10:11 24.08.2025 (обновлено: 10:12 24.08.2025)
 
В Пулково возобновили обслуживание рейсов

Росавиация: аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов

© РИА Новости . Игорь РуссакПассажирский терминал в Пулково.
Пассажирский терминал в Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Пассажирский терминал в Пулково.. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Экономика аэропорт Пулково Бизнес Росавиация
 
 
Заголовок открываемого материала