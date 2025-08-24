https://1prime.ru/20250824/sobyanin--861165469.html
Собянин назвал причину взрыва баллона в ЦДМ
Собянин назвал причину взрыва баллона в ЦДМ - 24.08.2025, ПРАЙМ
Собянин назвал причину взрыва баллона в ЦДМ
Происшествие в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, случилось из-за технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T13:21+0300
2025-08-24T13:21+0300
2025-08-24T13:25+0300
происшествия
россия
москва
сергей собянин
мчс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:448:877:941_1920x0_80_0_0_0ac26ad256257a655c2730ceea2b0686.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Происшествие в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, случилось из-за технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения."Следственные органы устанавливают причину происшествия (в ЦДМ в Москве - ред.). По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования", - написал Собянин в мессенджере Max.
https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:365:877:1023_1920x0_80_0_0_dbd9fef09fe0f2c0b1f4551c8bb7cbe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин, мчс, общество
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, МЧС, Общество
Собянин назвал причину взрыва баллона в ЦДМ
Собянин: причиной взрыва баллона в ЦДМ стала техническая неисправность оборудования