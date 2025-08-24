Собянин назвал причину взрыва баллона в ЦДМ

https://1prime.ru/20250824/sobyanin--861165469.html

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Происшествие в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, случилось из-за технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения."Следственные органы устанавливают причину происшествия (в ЦДМ в Москве - ред.). По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования", - написал Собянин в мессенджере Max.

