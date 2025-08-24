Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания может обратиться за кредитом в МВФ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Великобритания может быть вынуждена обратиться за кредитом в МВФ, считает профессор Кембриджского университета Яджит Чадха. Как заявил эксперт в интервью британскому изданию Telegraph, финансовая ситуация в стране в данный момент настолько же опасная, как и в период, предшествовавший кредиту МВФ в 1976 году. "Я могу представить, что это (кредит МВФ) может произойти, и мы в таком случае будем опустошены... Мы не сможем выплачивать пенсии, будет трудно выплачивать пособия", - приводит его слова газета. По мнению профессора, экономика Великобритании находится на грани коллапса.
03:20 24.08.2025
 
Великобритания может обратиться за кредитом в МВФ

Профессор Чадха: Британия может обратиться за кредитом в МВФ

