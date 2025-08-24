https://1prime.ru/20250824/velikobritanija-861157414.html
Великобритания может обратиться за кредитом в МВФ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Великобритания может быть вынуждена обратиться за кредитом в МВФ, считает профессор Кембриджского университета Яджит Чадха.
Как заявил эксперт в интервью британскому изданию Telegraph, финансовая ситуация в стране в данный момент настолько же опасная, как и в период, предшествовавший кредиту МВФ в 1976 году.
"Я могу представить, что это (кредит МВФ) может произойти, и мы в таком случае будем опустошены... Мы не сможем выплачивать пенсии, будет трудно выплачивать пособия", - приводит его слова газета.
По мнению профессора, экономика Великобритании находится на грани коллапса.
