При взрыве баллона в ЦДМ погиб человек
При взрыве баллона в ЦДМ погиб человек
2025-08-24T12:52+0300
2025-08-24T12:52+0300
2025-08-24T12:56+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
При взрыве баллона в ЦДМ погиб человек
