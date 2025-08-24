При взрыве баллона в ЦДМ погиб человек

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
12:52 24.08.2025 (обновлено: 12:56 24.08.2025)
 
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В Усть-Луге потушили открытое горение на терминале
12:31
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
