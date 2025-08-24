https://1prime.ru/20250824/vzryv-861165019.html

При взрыве баллона в ЦДМ погиб человек

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

