СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда - 25.08.2025
СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда
2025-08-25T18:35+0300
2025-08-25T18:35+0300
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Румынская компания CFR Calatori Regio, которая занимается пассажирскими перевозками, накопила долгов, поэтому с 1 сентября может лишиться права пользоваться национальной железнодорожной сетью, сообщает телеканал Digi 24. "Поезда компании CFR Calatori Regio могут лишиться возможности курсировать по национальной железнодорожной сети с 1 сентября. Железнодорожная компания накопила долги, поскольку не оплатила счета за использование инфраструктуры", - сообщает телеканал. Румынские СМИ отмечают, что оптимальным сценарием было бы быстрое погашение государством долгов или представление четкого графика поэтапных платежей, который будет составлен в соответствии с бюджетом компании. Крайний срок погашения долга – 29 августа, если не будет представлено чёткого графика движения, или если долг не будет полностью погашен, то компанию лишат права перевозить пассажиров. Руководство CFR Calatori Regio еше в июне предупредило жителей Румынии о своих проблемах, а также направило письмо о помощи в министерство транспорта.
18:35 25.08.2025
 
СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда

КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Румынская компания CFR Calatori Regio, которая занимается пассажирскими перевозками, накопила долгов, поэтому с 1 сентября может лишиться права пользоваться национальной железнодорожной сетью, сообщает телеканал Digi 24.
"Поезда компании CFR Calatori Regio могут лишиться возможности курсировать по национальной железнодорожной сети с 1 сентября. Железнодорожная компания накопила долги, поскольку не оплатила счета за использование инфраструктуры", - сообщает телеканал.
Румынские СМИ отмечают, что оптимальным сценарием было бы быстрое погашение государством долгов или представление четкого графика поэтапных платежей, который будет составлен в соответствии с бюджетом компании.
Крайний срок погашения долга – 29 августа, если не будет представлено чёткого графика движения, или если долг не будет полностью погашен, то компанию лишат права перевозить пассажиров. Руководство CFR Calatori Regio еше в июне предупредило жителей Румынии о своих проблемах, а также направило письмо о помощи в министерство транспорта.
