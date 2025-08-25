https://1prime.ru/20250825/dolgi-861227523.html
СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда
СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда - 25.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда
Румынская компания CFR Calatori Regio, которая занимается пассажирскими перевозками, накопила долгов, поэтому с 1 сентября может лишиться права пользоваться... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:35+0300
2025-08-25T18:35+0300
2025-08-25T18:35+0300
экономика
бизнес
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Румынская компания CFR Calatori Regio, которая занимается пассажирскими перевозками, накопила долгов, поэтому с 1 сентября может лишиться права пользоваться национальной железнодорожной сетью, сообщает телеканал Digi 24. "Поезда компании CFR Calatori Regio могут лишиться возможности курсировать по национальной железнодорожной сети с 1 сентября. Железнодорожная компания накопила долги, поскольку не оплатила счета за использование инфраструктуры", - сообщает телеканал. Румынские СМИ отмечают, что оптимальным сценарием было бы быстрое погашение государством долгов или представление четкого графика поэтапных платежей, который будет составлен в соответствии с бюджетом компании. Крайний срок погашения долга – 29 августа, если не будет представлено чёткого графика движения, или если долг не будет полностью погашен, то компанию лишат права перевозить пассажиров. Руководство CFR Calatori Regio еше в июне предупредило жителей Румынии о своих проблемах, а также направило письмо о помощи в министерство транспорта.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861000755.html
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7804c03bcf90b8375e5a6c835f0c90ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, румыния
Экономика, Бизнес, РУМЫНИЯ
СМИ: в Румынии могут перестать ездить пассажирские поезда
Digi 24: пассажирские поезда в Румынии могут перестать ездить из-за долгов компании