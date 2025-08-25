https://1prime.ru/20250825/druzhba-861223957.html
В Венгрии призвали ЕС выполнять обязательства по "Дружбе"
В Венгрии призвали ЕС выполнять обязательства по "Дружбе" - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Венгрии призвали ЕС выполнять обязательства по "Дружбе"
Венгрия ожидает от Еврокомиссии и Украины, что они выполнят свои обязательства по безопасности в отношении безопасности нефтепровода "Дружба", заявил глава... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T17:57+0300
2025-08-25T17:57+0300
2025-08-25T17:57+0300
энергетика
нефть
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
андрей сибига
владимир зеленский
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Венгрия ожидает от Еврокомиссии и Украины, что они выполнят свои обязательства по безопасности в отношении безопасности нефтепровода "Дружба", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Украина брала на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечит энергоснабжение всех стран ЕС, в том числе Венгрии и Словакии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Еврокомиссия, в свою очередь, 27 января 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической для венгерского энергоснабжения инфраструктуры, напомнил он. "Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина", - подчеркнул Гуйяш. Ранее между Киевом и Будапештом случилась дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
https://1prime.ru/20250825/zakharova-861217166.html
венгрия
украина
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_f318ecc1edf513143fc2b014ea2b291c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский, ес, мид, всу
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Будапешт, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, ЕС, МИД, ВСУ
В Венгрии призвали ЕС выполнять обязательства по "Дружбе"
Гуйяш призвал ЕС и Украину выполнять обязательства по безопасности "Дружбы"