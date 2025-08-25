Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавские фермеры обвинили премьера в уничтожении сельского хозяйства - 25.08.2025
Молдавские фермеры обвинили премьера в уничтожении сельского хозяйства
Молдавские фермеры обвинили премьера в уничтожении сельского хозяйства - 25.08.2025, ПРАЙМ
Молдавские фермеры обвинили премьера в уничтожении сельского хозяйства
Аграрии в Молдавии обвиняют премьера Дорина Речана в планах по уничтожению сельского хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T21:27+0300
2025-08-25T21:27+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/55/839845568_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_f9683ba14604378b460197f15439a8c1.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Аграрии в Молдавии обвиняют премьера Дорина Речана в планах по уничтожению сельского хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". "Глава правительства Дорин Речан на вопрос о ситуации в сельском хозяйстве без каких-либо опасений заявил, что для него "не имеет значения, будут ли обрабатывать площадь в 1,7 миллиона гектаров сельхозземель в Молдавии 3000 или 1000 экономических агентов"… Это публичное подтверждение холодного и хорошо составленного плана Речана по уничтожению национального сельского хозяйства и предоставлению "на подносе" крупным капиталистам земельных участков", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в соцсетях. Фермеры возмущены, что премьер-министр позволил себе подобное высказывание на заседании национального экономического совета. "Подобное утверждение не только цинично, но и подчеркивает истинные намерения нынешнего правительства: банкротство мелких, микро- и средних фермеров и захват сельхозземель агрохолдингами по невысоким ценам", - говорится в заявлении аграриев. Ранее ассоциация "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
https://1prime.ru/20250821/moldaviya-861033441.html
молдавия
сельское хозяйство, мировая экономика, молдавия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ
21:27 25.08.2025
 
Молдавские фермеры обвинили премьера в уничтожении сельского хозяйства

Молдавские аграрии обвинили премьера Речана в планах уничтожить сельское хозяйство

© Sputnik | Перейти в медиабанкДорин Речан
Дорин Речан
Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Аграрии в Молдавии обвиняют премьера Дорина Речана в планах по уничтожению сельского хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба ассоциации "Сила фермеров".
"Глава правительства Дорин Речан на вопрос о ситуации в сельском хозяйстве без каких-либо опасений заявил, что для него "не имеет значения, будут ли обрабатывать площадь в 1,7 миллиона гектаров сельхозземель в Молдавии 3000 или 1000 экономических агентов"… Это публичное подтверждение холодного и хорошо составленного плана Речана по уничтожению национального сельского хозяйства и предоставлению "на подносе" крупным капиталистам земельных участков", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в соцсетях.
Фермеры возмущены, что премьер-министр позволил себе подобное высказывание на заседании национального экономического совета.
"Подобное утверждение не только цинично, но и подчеркивает истинные намерения нынешнего правительства: банкротство мелких, микро- и средних фермеров и захват сельхозземель агрохолдингами по невысоким ценам", - говорится в заявлении аграриев.
Ранее ассоциация "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Экономика Молдавии обречена на регресс, заявил экс-премьер Филат
21 августа, 11:03
 
