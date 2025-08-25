https://1prime.ru/20250825/moldaviya-861233340.html

Молдавские фермеры обвинили премьера в уничтожении сельского хозяйства

КИШИНЕВ, 25 авг - ПРАЙМ. Аграрии в Молдавии обвиняют премьера Дорина Речана в планах по уничтожению сельского хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". "Глава правительства Дорин Речан на вопрос о ситуации в сельском хозяйстве без каких-либо опасений заявил, что для него "не имеет значения, будут ли обрабатывать площадь в 1,7 миллиона гектаров сельхозземель в Молдавии 3000 или 1000 экономических агентов"… Это публичное подтверждение холодного и хорошо составленного плана Речана по уничтожению национального сельского хозяйства и предоставлению "на подносе" крупным капиталистам земельных участков", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в соцсетях. Фермеры возмущены, что премьер-министр позволил себе подобное высказывание на заседании национального экономического совета. "Подобное утверждение не только цинично, но и подчеркивает истинные намерения нынешнего правительства: банкротство мелких, микро- и средних фермеров и захват сельхозземель агрохолдингами по невысоким ценам", - говорится в заявлении аграриев. Ранее ассоциация "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.

