Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности

Российский рынок акций продолжает снижаться в рамках коррекции на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 25.08.2025, ПРАЙМ

экономика

рынок

торги

россия

украина

сша

запад

мосбиржа

финам

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижаться в рамках коррекции на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,07%, до 2 865,79 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,52%, до 67,57 доллара за баррель. "На российском рынке главным "двигателем" котировок продолжает быть непредсказуемая геополитика. Уже вторую неделю поступают противоречивые новости с обеих сторон. Более недели назад после разговора Трампа и Путина состоялся разговор лидеров США, ЕС и Украины, где была выражена готовность к компромиссу для урегулирования конфликта. Однако сейчас поступают новости, что страны Запада одобряют новые поставки вооружения Украине, что оттягивает переговорный процесс", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Однако лучше фокусироваться на более определенных вещах, таких как потенциальное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 12 сентября, добавил эксперт. "Не добавили оптимизма и данные по инфляционным ожиданиям за август – опрос показал рост цифр как у населения, так и у бизнеса, что может препятствовать более быстрому снижению ключевой ставки ЦБ. Геополитика будет оставаться ключевым фактором, влияющим на динамику рынка в ближайшей перспективе", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Селигдар" в понедельник подскочил, отступая от района поддержки 46,9 рубля на фоне стабилизации цен на золото выше 3400 долларов за унцию. В пятницу, 29 августа, "Селигдар" намерен опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие 2025 года по МСФО", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,28%), "Россетей" (+2,36%), ОГК-2 (+1,14%), ПИКа (+0,95%), "Позитива" (+0,87%). "Акции "СПБ биржи" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций", - добавила Кожухова. В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-5,32%), Московского кредитного банка (-3,39%), "Эн+ Груп" (-3,11%), "Аэрофлота" (-2,84%), "Вуш Холдинга" (-2,84%). ПРОГНОЗЫ Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в красной зоне. "С одной стороны, Путин и Зеленский выражают готовность к личной встрече, а с другой - определенности в этом вопросе все еще нет, так же как и в перспективах скорого заключения мирного соглашения, что заставляет инвесторов оставаться в напряжении и может увести фондовый рынок к минимумам лета", - заключила Кожухова из ИК "Велес капитал". "Пока наблюдается попытка развить более устойчивую коррекцию. Однако эта область может быть проверена уже в ближайшие сессии, если появится даже второстепенный геополитический негатив, поскольку настрой многих участников нашего рынка далек от оптимистичного, что ранее защищало его даже от серьезного негатива", - считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

украина

сша

запад

