Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/mosbirzha-861215546.html
Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности
Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности - 25.08.2025, ПРАЙМ
Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности
Российский рынок акций продолжает снижаться в рамках коррекции на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:46+0300
2025-08-25T15:46+0300
экономика
рынок
торги
россия
украина
сша
запад
мосбиржа
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/82953/08/829530843_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_d2f425803ec11743bac8f637104491aa.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижаться в рамках коррекции на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,07%, до 2 865,79 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,52%, до 67,57 доллара за баррель. "На российском рынке главным "двигателем" котировок продолжает быть непредсказуемая геополитика. Уже вторую неделю поступают противоречивые новости с обеих сторон. Более недели назад после разговора Трампа и Путина состоялся разговор лидеров США, ЕС и Украины, где была выражена готовность к компромиссу для урегулирования конфликта. Однако сейчас поступают новости, что страны Запада одобряют новые поставки вооружения Украине, что оттягивает переговорный процесс", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Однако лучше фокусироваться на более определенных вещах, таких как потенциальное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 12 сентября, добавил эксперт. "Не добавили оптимизма и данные по инфляционным ожиданиям за август – опрос показал рост цифр как у населения, так и у бизнеса, что может препятствовать более быстрому снижению ключевой ставки ЦБ. Геополитика будет оставаться ключевым фактором, влияющим на динамику рынка в ближайшей перспективе", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Селигдар" в понедельник подскочил, отступая от района поддержки 46,9 рубля на фоне стабилизации цен на золото выше 3400 долларов за унцию. В пятницу, 29 августа, "Селигдар" намерен опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие 2025 года по МСФО", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,28%), "Россетей" (+2,36%), ОГК-2 (+1,14%), ПИКа (+0,95%), "Позитива" (+0,87%). "Акции "СПБ биржи" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций", - добавила Кожухова. В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-5,32%), Московского кредитного банка (-3,39%), "Эн+ Груп" (-3,11%), "Аэрофлота" (-2,84%), "Вуш Холдинга" (-2,84%). ПРОГНОЗЫ Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в красной зоне. "С одной стороны, Путин и Зеленский выражают готовность к личной встрече, а с другой - определенности в этом вопросе все еще нет, так же как и в перспективах скорого заключения мирного соглашения, что заставляет инвесторов оставаться в напряжении и может увести фондовый рынок к минимумам лета", - заключила Кожухова из ИК "Велес капитал". "Пока наблюдается попытка развить более устойчивую коррекцию. Однако эта область может быть проверена уже в ближайшие сессии, если появится даже второстепенный геополитический негатив, поскольку настрой многих участников нашего рынка далек от оптимистичного, что ранее защищало его даже от серьезного негатива", - считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/20250821/mosbirzha-861053975.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82953/08/829530843_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_c76ba785ca105fef97503a938de1a7c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, украина, сша, запад, мосбиржа, финам
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Мосбиржа, Финам
15:46 25.08.2025
 
Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности

Российский рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижаться в рамках коррекции на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 1,07%, до 2 865,79 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,52%, до 67,57 доллара за баррель.
"На российском рынке главным "двигателем" котировок продолжает быть непредсказуемая геополитика. Уже вторую неделю поступают противоречивые новости с обеих сторон. Более недели назад после разговора Трампа и Путина состоялся разговор лидеров США, ЕС и Украины, где была выражена готовность к компромиссу для урегулирования конфликта. Однако сейчас поступают новости, что страны Запада одобряют новые поставки вооружения Украине, что оттягивает переговорный процесс", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
Однако лучше фокусироваться на более определенных вещах, таких как потенциальное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 12 сентября, добавил эксперт.
"Не добавили оптимизма и данные по инфляционным ожиданиям за август – опрос показал рост цифр как у населения, так и у бизнеса, что может препятствовать более быстрому снижению ключевой ставки ЦБ. Геополитика будет оставаться ключевым фактором, влияющим на динамику рынка в ближайшей перспективе", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Селигдар" в понедельник подскочил, отступая от района поддержки 46,9 рубля на фоне стабилизации цен на золото выше 3400 долларов за унцию. В пятницу, 29 августа, "Селигдар" намерен опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие 2025 года по МСФО", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,28%), "Россетей" (+2,36%), ОГК-2 (+1,14%), ПИКа (+0,95%), "Позитива" (+0,87%).
"Акции "СПБ биржи" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций", - добавила Кожухова.
В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-5,32%), Московского кредитного банка (-3,39%), "Эн+ Груп" (-3,11%), "Аэрофлота" (-2,84%), "Вуш Холдинга" (-2,84%).
ПРОГНОЗЫ
Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в красной зоне.
"С одной стороны, Путин и Зеленский выражают готовность к личной встрече, а с другой - определенности в этом вопросе все еще нет, так же как и в перспективах скорого заключения мирного соглашения, что заставляет инвесторов оставаться в напряжении и может увести фондовый рынок к минимумам лета", - заключила Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Пока наблюдается попытка развить более устойчивую коррекцию. Однако эта область может быть проверена уже в ближайшие сессии, если появится даже второстепенный геополитический негатив, поскольку настрой многих участников нашего рынка далек от оптимистичного, что ранее защищало его даже от серьезного негатива", - считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
21 августа, 16:56
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯУКРАИНАСШАЗАПАДМосбиржаФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала