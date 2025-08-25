https://1prime.ru/20250825/zaluzhnyy-861202818.html

СМИ узнали о стратегии Залужного в случае победы на президентских выборах

СМИ узнали о стратегии Залужного в случае победы на президентских выборах - 25.08.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о стратегии Залужного в случае победы на президентских выборах

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе личных бесед заявлял, что в случае избрания на должность президента Украины, он... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T11:42+0300

2025-08-25T11:42+0300

2025-08-25T11:42+0300

политика

общество

украина

валерий залужный

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе личных бесед заявлял, что в случае избрания на должность президента Украины, он предпочел бы быть жестким лидером военного времени, пишет газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение. "Он позиционировал бы себя как жесткого лидера военного времени, который пообещал бы украинскому народу "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение страны", - говорится в материале издания. По словам близких к Залужному источников, он считает образцом политической системы Израиль, несмотря на его действия в секторе Газа, "рассматривая его как маленькую страну, окруженную врагами и полностью сосредоточенную на обороне", пишет издание. При этом, по данным Guardian, в ходе одной из частных бесед Залужный выразил сомнение в том, что украинский народ согласится на жесткий подход. "Не знаю, будет ли украинский народ готов к этому, к этой жесткой политике", - приводит газета слова Залужного.

https://1prime.ru/20250825/zaluzhnyy-861200296.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, валерий залужный