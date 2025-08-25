Задержан врио замглавы Курской области, сообщил Хинштейн

https://1prime.ru/20250825/zamglavy-861195913.html
КУРСК, 25 авг – ПРАЙМ. Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, в настоящий момент проходят следственные действия, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."У нас задержан временно исполняющий обязанности (заместителя - ред.) губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы", – сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.Хинштейн добавил, что до перехода в Курскую область Базаров работал замгубернатора по строительству в Белгородской области."Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется и закон четко будет соблюден. Никаких оценок давать не готов, тем более, что речь идет о ситуации в другом регионе. Но, тем не менее, думаю, это еще один для всех коллеги, для нас знак того, что как важно четко соблюдать требования закона и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции", – отметил врио губернатора региона.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об отставке заместителя губернатора Владимира Базарова, который принял решение перейти на другую работу. Гладков отмечал, что принятие правильных управленческих решений в сфере строительства требует огромных усилий и времени. Он выразил уверенность, что у Базарова на новом месте работы будут все возможности проявить свои лучшие качества.Базаров - бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства.
