Задержан врио замглавы Курской области, сообщил Хинштейн - 25.08.2025
Задержан врио замглавы Курской области, сообщил Хинштейн
2025-08-25T09:27+0300
2025-08-25T09:43+0300
общество
россия
белгородская область
александр хинштейн
общество, россия, белгородская область, александр хинштейн
Общество , РОССИЯ, Белгородская область, Александр Хинштейн
09:27 25.08.2025 (обновлено: 09:43 25.08.2025)
 
Задержан врио замглавы Курской области, сообщил Хинштейн

Хинштейн: задержан врио замглавы Курской области Базаров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
КУРСК, 25 авг – ПРАЙМ. Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, в настоящий момент проходят следственные действия, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"У нас задержан временно исполняющий обязанности (заместителя - ред.) губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы", – сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.
Хинштейн добавил, что до перехода в Курскую область Базаров работал замгубернатора по строительству в Белгородской области.
"Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется и закон четко будет соблюден. Никаких оценок давать не готов, тем более, что речь идет о ситуации в другом регионе. Но, тем не менее, думаю, это еще один для всех коллеги, для нас знак того, что как важно четко соблюдать требования закона и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции", – отметил врио губернатора региона.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об отставке заместителя губернатора Владимира Базарова, который принял решение перейти на другую работу. Гладков отмечал, что принятие правильных управленческих решений в сфере строительства требует огромных усилий и времени. Он выразил уверенность, что у Базарова на новом месте работы будут все возможности проявить свои лучшие качества.
Базаров - бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства.
Александр Хинштейн - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага
Вчера, 11:24
 
Общество РОССИЯ Белгородская область Александр Хинштейн
 
 
