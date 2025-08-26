Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ - 26.08.2025
Политика
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ
политика
польша
владимир путин
такер карлсон
нато
politico
ес
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет газета Politico. Как пишет издание, инициатива вдохновляет страны восточного фланга НАТО не только по соображениям обороны, но и в связи с необходимостью борьбы с климатическими изменениями, поскольку торфяные болота поглощают углекислый газ. "Финляндия и Польша сообщили Politico, что они активно изучают возможность восстановления болот как меры, служащей нескольким целям, для защиты своих границ и борьбы с изменением климата", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что большая часть торфяных болот расположены у границ НАТО с Россией и Белоруссией. Заболоченная местность представляет собой "опасную ловушку для военных грузовиков и танков", указывает издание. При этом, по информации газеты, половина торфяников на территории Евросоюза деградировала, в основном из-за осушения в сельскохозяйственных целях.
польша
польша, владимир путин, такер карлсон, нато, politico, ес
Политика, ПОЛЬША, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Politico, ЕС
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ

Politico: Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly" Флаг Финляндии
 Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет газета Politico.
Как пишет издание, инициатива вдохновляет страны восточного фланга НАТО не только по соображениям обороны, но и в связи с необходимостью борьбы с климатическими изменениями, поскольку торфяные болота поглощают углекислый газ.
"Финляндия и Польша сообщили Politico, что они активно изучают возможность восстановления болот как меры, служащей нескольким целям, для защиты своих границ и борьбы с изменением климата", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что большая часть торфяных болот расположены у границ НАТО с Россией и Белоруссией. Заболоченная местность представляет собой "опасную ловушку для военных грузовиков и танков", указывает издание.
При этом, по информации газеты, половина торфяников на территории Евросоюза деградировала, в основном из-за осушения в сельскохозяйственных целях.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Стубб призвал не преувеличить роль Финляндии на переговорах по Украине
Вчера, 14:10
 
