СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ

Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T11:53+0300

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет газета Politico. Как пишет издание, инициатива вдохновляет страны восточного фланга НАТО не только по соображениям обороны, но и в связи с необходимостью борьбы с климатическими изменениями, поскольку торфяные болота поглощают углекислый газ. "Финляндия и Польша сообщили Politico, что они активно изучают возможность восстановления болот как меры, служащей нескольким целям, для защиты своих границ и борьбы с изменением климата", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что большая часть торфяных болот расположены у границ НАТО с Россией и Белоруссией. Заболоченная местность представляет собой "опасную ловушку для военных грузовиков и танков", указывает издание. При этом, по информации газеты, половина торфяников на территории Евросоюза деградировала, в основном из-за осушения в сельскохозяйственных целях.

