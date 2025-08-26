https://1prime.ru/20250826/garantii-861268819.html
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины
2025-08-26T14:53+0300
2025-08-26T14:53+0300
2025-08-26T14:53+0300
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности Украине от Евросоюза, а также усиление санкционного давления на Россию обсудят 28-30 августа главы МИД и минобороны стран сообщества на неформальных заседаниях, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "По гарантиям безопасности продолжаются обсуждения, предпринимаются дипломатические усилия… На неформальных заседаниях мы также обсудим, как мы можем усилить давление на Россию, как мы можем еще больше и эффективнее поддерживать Украину", - сказала она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит очередной 19-й пакет антироссийских санкций, его рассчитывают ввести в действие в начале сентября. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против РФ.
В ЕС 28-30 августа обсудят гарантии безопасности Украине от Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности Украине от Евросоюза, а также усиление санкционного давления на Россию обсудят 28-30 августа главы МИД и минобороны стран сообщества на неформальных заседаниях, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"По гарантиям безопасности продолжаются обсуждения, предпринимаются дипломатические усилия… На неформальных заседаниях мы также обсудим, как мы можем усилить давление на Россию, как мы можем еще больше и эффективнее поддерживать Украину", - сказала она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит очередной 19-й пакет антироссийских санкций, его рассчитывают ввести в действие в начале сентября.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против РФ.
