Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250826/garantii-861268819.html
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины - 26.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины
Гарантии безопасности Украине от Евросоюза, а также усиление санкционного давления на Россию обсудят 28-30 августа главы МИД и минобороны стран сообщества на... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:53+0300
2025-08-26T14:53+0300
политика
запад
украина
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности Украине от Евросоюза, а также усиление санкционного давления на Россию обсудят 28-30 августа главы МИД и минобороны стран сообщества на неформальных заседаниях, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "По гарантиям безопасности продолжаются обсуждения, предпринимаются дипломатические усилия… На неформальных заседаниях мы также обсудим, как мы можем усилить давление на Россию, как мы можем еще больше и эффективнее поддерживать Украину", - сказала она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит очередной 19-й пакет антироссийских санкций, его рассчитывают ввести в действие в начале сентября. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против РФ.
https://1prime.ru/20250823/garantii-861151735.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, мид
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, МИД
14:53 26.08.2025
 
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины

В ЕС 28-30 августа обсудят гарантии безопасности Украине от Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности Украине от Евросоюза, а также усиление санкционного давления на Россию обсудят 28-30 августа главы МИД и минобороны стран сообщества на неформальных заседаниях, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"По гарантиям безопасности продолжаются обсуждения, предпринимаются дипломатические усилия… На неформальных заседаниях мы также обсудим, как мы можем усилить давление на Россию, как мы можем еще больше и эффективнее поддерживать Украину", - сказала она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит очередной 19-й пакет антироссийских санкций, его рассчитывают ввести в действие в начале сентября.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против РФ.
Киев, Украина
В США объяснили, чем придется пожертвовать Украине ради получения гарантий
23 августа, 22:03
 
ПолитикаЗАПАДУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала