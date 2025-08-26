https://1prime.ru/20250826/gosduma-861240206.html
В Госдуме обсудят с китайскими парламентариями защиту итогов Второй мировой
В Госдуме обсудят с китайскими парламентариями защиту итогов Второй мировой - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме обсудят с китайскими парламентариями защиту итогов Второй мировой
Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T05:18+0300
2025-08-26T05:18+0300
2025-08-26T05:18+0300
экономика
россия
рф
китай
кнр
вячеслав володин
госдума
совет федерации
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861240206.jpg?1756174716
ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей обсудят с парламентариями КНР вопросы противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, заявил первый зампред Госдумы, сопредседатель комиссии Иван Мельников.
"Нам предстоит обсудить вопросы содействия развитию стратегического партнерства России и Китая, двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обменяться опытом в области противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, а также расширения молодежных обменов", - сказал Мельников на заседании.
Работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.
рф
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, китай, кнр, вячеслав володин, госдума, совет федерации, федеральное собрание
Экономика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, КНР, Вячеслав Володин, Госдума, Совет Федерации, Федеральное собрание
В Госдуме обсудят с китайскими парламентариями защиту итогов Второй мировой
Депутаты Госдумы обсудят с парламентариями КНР защиту итогов Второй мировой войны
ПЕКИН, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей обсудят с парламентариями КНР вопросы противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, заявил первый зампред Госдумы, сопредседатель комиссии Иван Мельников.
"Нам предстоит обсудить вопросы содействия развитию стратегического партнерства России и Китая, двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обменяться опытом в области противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, а также расширения молодежных обменов", - сказал Мельников на заседании.
Работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.