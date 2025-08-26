https://1prime.ru/20250826/mer-861261059.html

МЭР ожидает роста числа турпоездок по России в летний период

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост числа туристических поездок по России в летний период составит порядка 8%, как и прогнозировало Минэкономразвития ранее, сказал журналистам замминистра Дмитрий Вахруков. "Летний сезон мы обычно заканчиваем в сентябре. Но я думаю, что мы будем примерно в тех параметрах, которые прогнозировали - порядка плюс 8% к прошлом году по лету", - отметил он. "Понятно, что на нас давит ситуация в Анапе, на наши цифры, в частности на показатели Краснодарского края. Но в целом видим, что народ и в Крым поехал, там большой рост, и в Севастополь. Поэтому мы все равно ожидаем рост, несмотря ни на что", - добавил Вахруков. Перед началом летнего сезона министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство ожидает в летнем сезоне роста числа турпоездок по России на 8% по сравнению с прошлым годом - до 48 миллионов поездок (на 3,6 миллиона больше, чем в 2024 году).

