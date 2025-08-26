Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР ожидает роста числа турпоездок по России в летний период - 26.08.2025, ПРАЙМ
МЭР ожидает роста числа турпоездок по России в летний период
МЭР ожидает роста числа турпоездок по России в летний период - 26.08.2025, ПРАЙМ
МЭР ожидает роста числа турпоездок по России в летний период
Рост числа туристических поездок по России в летний период составит порядка 8%, как и прогнозировало Минэкономразвития ранее, сказал журналистам замминистра... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:10+0300
2025-08-26T13:10+0300
туризм
бизнес
россия
анапа
краснодарский край
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861260907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c38539e12c78164b70eb3342214fffec.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост числа туристических поездок по России в летний период составит порядка 8%, как и прогнозировало Минэкономразвития ранее, сказал журналистам замминистра Дмитрий Вахруков. "Летний сезон мы обычно заканчиваем в сентябре. Но я думаю, что мы будем примерно в тех параметрах, которые прогнозировали - порядка плюс 8% к прошлом году по лету", - отметил он. "Понятно, что на нас давит ситуация в Анапе, на наши цифры, в частности на показатели Краснодарского края. Но в целом видим, что народ и в Крым поехал, там большой рост, и в Севастополь. Поэтому мы все равно ожидаем рост, несмотря ни на что", - добавил Вахруков. Перед началом летнего сезона министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство ожидает в летнем сезоне роста числа турпоездок по России на 8% по сравнению с прошлым годом - до 48 миллионов поездок (на 3,6 миллиона больше, чем в 2024 году).
туризм, бизнес, россия, анапа, краснодарский край, крым
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, КРЫМ
13:10 26.08.2025
 
МЭР ожидает роста числа турпоездок по России в летний период

МЭР: рост числа турпоездок по России в летний период составит порядка 8%

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост числа туристических поездок по России в летний период составит порядка 8%, как и прогнозировало Минэкономразвития ранее, сказал журналистам замминистра Дмитрий Вахруков.
"Летний сезон мы обычно заканчиваем в сентябре. Но я думаю, что мы будем примерно в тех параметрах, которые прогнозировали - порядка плюс 8% к прошлом году по лету", - отметил он.
"Понятно, что на нас давит ситуация в Анапе, на наши цифры, в частности на показатели Краснодарского края. Но в целом видим, что народ и в Крым поехал, там большой рост, и в Севастополь. Поэтому мы все равно ожидаем рост, несмотря ни на что", - добавил Вахруков.
Перед началом летнего сезона министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство ожидает в летнем сезоне роста числа турпоездок по России на 8% по сравнению с прошлым годом - до 48 миллионов поездок (на 3,6 миллиона больше, чем в 2024 году).
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме. Второй слева: премьер-министр Белоруссии Александр Турчин - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма с Россией
Вчера, 16:47
 
