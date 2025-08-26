Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев назвал ключевые приоритеты морской политики России - 26.08.2025
Патрушев назвал ключевые приоритеты морской политики России
САЛЕХАРД, 26 авг - ПРАЙМ. Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики России, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по защите национальных интересов РФ в Арктике. "Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение", - заявил Патрушев, открывая заседание. "Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию - вот ключевые приоритеты национальной морской политики", - добавил он. Помощник президента уточнил, что на заседании будут рассмотрены вопросы об обеспечении безопасности в акватории Севморпути и развитии аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне России.
13:24 26.08.2025 (обновлено: 13:29 26.08.2025)
 
Патрушев назвал ключевые приоритеты морской политики России

САЛЕХАРД, 26 авг - ПРАЙМ. Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики России, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по защите национальных интересов РФ в Арктике.
"Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение", - заявил Патрушев, открывая заседание.
"Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию - вот ключевые приоритеты национальной морской политики", - добавил он.
Помощник президента уточнил, что на заседании будут рассмотрены вопросы об обеспечении безопасности в акватории Севморпути и развитии аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне России.
