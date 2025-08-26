Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ призвал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и операций - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250826/tsb-861259835.html
ЦБ призвал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и операций
ЦБ призвал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и операций - 26.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ призвал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и операций
Банк России указал банкам, что они должны раскрывать клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету, - об этом сообщается в... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T12:47+0300
2025-08-26T12:47+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России указал банкам, что они должны раскрывать клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету, - об этом сообщается в информационном письме, размещенном на сайте регулятора. "Банки обязаны раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Клиенты банков, которым приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению), должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания", - говорится на сайте регулятора. "В целях соблюдения прав и законных интересов клиентов – потребителей финансовых услуг кредитным организациям необходимо однозначно дифференцировать требования Федерального закона № 161-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ, а также договорные условия", - поясняется в письме. Поэтому банки должны представлять клиентам полную и достоверную информацию, в частности, на основании какого именно федерального закона, со ссылкой на конкретную норму, или условия договора кредитной организацией принято соответствующее решение, продолжает ЦБ. Также согласно документу регулятора банки должны сообщать клиентам о причинах принятия решения о блокировке и порядке дальнейших действий клиентов, чтобы восстановить обслуживание в банке. ЦБ РФ отмечает, что анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях, причинах их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов. "В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации", - подчёркивает регулятор.
https://1prime.ru/20250826/tsb-861244117.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Банк России, Финансы
12:47 26.08.2025
 
ЦБ призвал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и операций

ЦБ: банки должны раскрывать клиентам причины блокировки их карт и операций

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Банк России указал банкам, что они должны раскрывать клиентам причины блокировки их карт и приостановления операций по счету, - об этом сообщается в информационном письме, размещенном на сайте регулятора.
"Банки обязаны раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Клиенты банков, которым приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению), должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания", - говорится на сайте регулятора.
"В целях соблюдения прав и законных интересов клиентов – потребителей финансовых услуг кредитным организациям необходимо однозначно дифференцировать требования Федерального закона № 161-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ, а также договорные условия", - поясняется в письме.
Поэтому банки должны представлять клиентам полную и достоверную информацию, в частности, на основании какого именно федерального закона, со ссылкой на конкретную норму, или условия договора кредитной организацией принято соответствующее решение, продолжает ЦБ.
Также согласно документу регулятора банки должны сообщать клиентам о причинах принятия решения о блокировке и порядке дальнейших действий клиентов, чтобы восстановить обслуживание в банке.
ЦБ РФ отмечает, что анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях, причинах их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов.
"В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации", - подчёркивает регулятор.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
ЦБ предложил устранить необоснованное налоговое бремя у частных инвесторов
08:27
 
Банк РоссииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала