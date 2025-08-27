https://1prime.ru/20250827/rostov-na-donu-861309985.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:10+0300
2025-08-27T10:10+0300
2025-08-27T10:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84091/94/840919438_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_5e03e1bda9d4a970e58a2a00ac139e57.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал. "Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.
