В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал. "Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.

