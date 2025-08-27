Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА - 27.08.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. | 27.08.2025, ПРАЙМ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин. ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал. "Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.
общество, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Общество, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростовская область
10:10 27.08.2025
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Режим ЧС ввели в границах района, где после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин.
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников в Ростовской области. В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме. Пожар был локализован на 250 "квадратах", никто не пострадал.
"Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - сообщил Скрябин в Telegram-канале.
Электропоезд - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В Ростовской области ввели в график 31 поезд, задержанный из-за БПЛА
23 августа, 20:00
 
