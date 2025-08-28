https://1prime.ru/20250828/politolog-861361309.html

Политолог прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Политолог прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине - 28.08.2025, ПРАЙМ

Политолог прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это не намерение полностью отказаться от посредничества, а инструмент давления на... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T07:15+0300

2025-08-28T07:15+0300

2025-08-28T07:15+0300

общество

мировая экономика

экономика

украина

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861361309.jpg?1756354546

АНКАРА, 28 авг – ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это не намерение полностью отказаться от посредничества, а инструмент давления на Владимира Зеленского, считает турецкий политолог, ведущий эксперт сети "Анкара–Москва" Энгин Озер. Ранее Трамп допустил возможность выхода США из переговорного процесса по Украине. Озер заявил РИА Новости, что "полный отказ" США от посреднической роли на Украине исключен. Однако возможен "частичный" отказ, что означает, что Вашингтон "мог бы временно переключить внимание на другие кризисы". "Продолжительность этого "безразличия" прямо пропорциональна скорости продвижения российских войск", заявил аналитик, добавив, что при любом большом успехе российской армии "администрация Трампа снова начнет проявлять интерес к Украине". По его мнению, угроза Трампа является "прямым сигналом администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте", и сейчас сложились предпосылки для переговоров. "Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении. Если администрация Вашингтона сосредоточится на вопросе возможного послевоенного размещения войск на Украине и предложит альтернативные решения, это ускорит мирный процесс", - резюмировал Озер. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул ранее Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид рф, мид