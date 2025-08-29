https://1prime.ru/20250829/aktsii-861463511.html

Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46%

Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46% - 29.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46%

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,46%, за месяц он вырос на 6,12%, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T19:04+0300

2025-08-29T19:04+0300

2025-08-29T19:04+0300

экономика

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,46%, за месяц он вырос на 6,12%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,46%, до 2 899,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 187,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,51%, до 1 137 пункта. За август основной индекс вырос на 6,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,48%, долларовый индекс РТС – на 6,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс