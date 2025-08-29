Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46%

https://1prime.ru/20250829/aktsii-861463511.html
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,46%, за месяц он вырос на 6,12%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,46%, до 2 899,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 187,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,51%, до 1 137 пункта. За август основной индекс вырос на 6,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,48%, долларовый индекс РТС – на 6,1%.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,46%, за месяц он вырос на 6,12%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,46%, до 2 899,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 187,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,51%, до 1 137 пункта.
За август основной индекс вырос на 6,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,48%, долларовый индекс РТС – на 6,1%.