Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46% - 29.08.2025
2025-08-29T19:04+0300
2025-08-29T19:04+0300
экономика
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,46%, за месяц он вырос на 6,12%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,46%, до 2 899,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 187,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,51%, до 1 137 пункта. За август основной индекс вырос на 6,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,48%, долларовый индекс РТС – на 6,1%.
19:04 29.08.2025
 
Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46%

Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,46%, за месяц вырос на 6,12%

