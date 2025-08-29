Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне в июле осталась стабильной на уровне 2%, в Евросоюзе она составила 2,4%, говорится в опубликованном отчете на сайте европейского агентства статистики Eurostat. "Годовой уровень инфляции в еврозоне в июле 2025 года составил 2%, оставаясь стабильным по сравнению с июнем. Годом ранее этот показатель составлял 2,6%. Годовая инфляция в Евросоюзе в июле 2025 года составила 2,4% по сравнению с 2,3% в июне. Годом ранее этот показатель составлял 2,8%", - сказано в документе.
Экономика, Мировая экономика, ЕС
17:31 29.08.2025
 
Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%

Eurostat: инфляция в еврозоне в июле осталась стабильной на уровне 2%

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне в июле осталась стабильной на уровне 2%, в Евросоюзе она составила 2,4%, говорится в опубликованном отчете на сайте европейского агентства статистики Eurostat.
"Годовой уровень инфляции в еврозоне в июле 2025 года составил 2%, оставаясь стабильным по сравнению с июнем. Годом ранее этот показатель составлял 2,6%. Годовая инфляция в Евросоюзе в июле 2025 года составила 2,4% по сравнению с 2,3% в июне. Годом ранее этот показатель составлял 2,8%", - сказано в документе.
