В ФНП рассказали, когда нужно заключить предварительный договор с жильем - 29.08.2025
В ФНП рассказали, когда нужно заключить предварительный договор с жильем
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Предварительный договор при сделках с жильем стоит заключить в ситуации, когда продавцу нужно оформить право собственности, погасить ипотеку, выплатить долги по квартире или решить вопрос с окончательной ценой, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). "Основная цель предварительного договора — зафиксировать намерения обеих сторон заключить конкретную сделку в отношении конкретного объекта. Его основное преимущество: никто из участников не может отказаться от последующего заключения основного договора просто потому, что ему так захотелось", – объяснил собеседник агентства. В ФНП уточнили, что предварительный договор полезен в случае, когда продавцу необходимо время для того, чтобы стать полноправным собственником недвижимости. Например, оформить наследственные права. "Еще вариант – человек ожидает, когда ему подарят недвижимость, которую он впоследствии собирается продать. Или другая ситуация - собственник планирует разделить один большой участок на несколько небольших и продать один из них. Или, наоборот, владелец части квартиры хочет выкупить остальные доли у сособственников и продать уже весь объект целиком", - пояснил собеседник агентства. В договоре в таких ситуациях стоит прописать, что он будет заключен, когда продавец вступил в наследство и зарегистрирует право собственности в ЕГРН. Можно предусмотреть и другие условия. Например, сделка состоится, если продавец выиграет суд по поводу объекта недвижимости. Еще одна частая причина, по которой прибегают к формату предварительного договора, – недвижимость ранее была куплена в ипотеку. Чтобы ее продать, необходимо или получить согласие банка на продажу, что не всегда возможно, или погасить кредит досрочно, на что не всегда хватает собственных средств. Другая ситуация - когда денег на сделку не хватает у покупателя, и он, например, ждет одобрения кредита или другого поступления крупной суммы. "В данном случае после подписания предварительного договора покупатель переводит задаток, продавец закрывает ипотеку, после чего с квартиры снимается обременение и стороны подписывают основной договор. Сумма задатка идет в счет основной суммы сделки. При этом в предварительном договоре можно предусмотреть различные варианты развития событий, включая штрафы, если продавец возьмет задаток, выплатит ипотеку, а продавать квартиру в итоге откажется", – отметили в пресс-службе ФНП. Помимо ипотеки, квартира может быть "связана" и другими обременениями. Например, у продавца есть долги по налогам или квартплате, из-за которых наложен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Здесь тоже целесообразно подписать предварительный договор, после чего покупатель вносит задаток, продавец расплачивается по обязательствам, запрет снимают – и основному договору уже ничего не мешает, добавил собеседник агентства. Кроме того, бывают ситуации, когда не получается заранее указать цену сделки, рассказали еще один возможный вариант в ФНП. В таком случае в предварительном договоре прописывается условие: основная сделка состоится после того, как продавец узаконит перепланировку.  
04:47 29.08.2025
 
В ФНП рассказали, когда нужно заключить предварительный договор с жильем

ФНП: предварительный договор при сделках с жильем нужен при оформлении права собственности

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Предварительный договор при сделках с жильем стоит заключить в ситуации, когда продавцу нужно оформить право собственности, погасить ипотеку, выплатить долги по квартире или решить вопрос с окончательной ценой, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
"Основная цель предварительного договора — зафиксировать намерения обеих сторон заключить конкретную сделку в отношении конкретного объекта. Его основное преимущество: никто из участников не может отказаться от последующего заключения основного договора просто потому, что ему так захотелось", – объяснил собеседник агентства.
В ФНП уточнили, что предварительный договор полезен в случае, когда продавцу необходимо время для того, чтобы стать полноправным собственником недвижимости. Например, оформить наследственные права.
"Еще вариант – человек ожидает, когда ему подарят недвижимость, которую он впоследствии собирается продать. Или другая ситуация - собственник планирует разделить один большой участок на несколько небольших и продать один из них. Или, наоборот, владелец части квартиры хочет выкупить остальные доли у сособственников и продать уже весь объект целиком", - пояснил собеседник агентства.
В договоре в таких ситуациях стоит прописать, что он будет заключен, когда продавец вступил в наследство и зарегистрирует право собственности в ЕГРН. Можно предусмотреть и другие условия. Например, сделка состоится, если продавец выиграет суд по поводу объекта недвижимости.
Еще одна частая причина, по которой прибегают к формату предварительного договора, – недвижимость ранее была куплена в ипотеку. Чтобы ее продать, необходимо или получить согласие банка на продажу, что не всегда возможно, или погасить кредит досрочно, на что не всегда хватает собственных средств. Другая ситуация - когда денег на сделку не хватает у покупателя, и он, например, ждет одобрения кредита или другого поступления крупной суммы.
"В данном случае после подписания предварительного договора покупатель переводит задаток, продавец закрывает ипотеку, после чего с квартиры снимается обременение и стороны подписывают основной договор. Сумма задатка идет в счет основной суммы сделки. При этом в предварительном договоре можно предусмотреть различные варианты развития событий, включая штрафы, если продавец возьмет задаток, выплатит ипотеку, а продавать квартиру в итоге откажется", – отметили в пресс-службе ФНП.
Помимо ипотеки, квартира может быть "связана" и другими обременениями. Например, у продавца есть долги по налогам или квартплате, из-за которых наложен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Здесь тоже целесообразно подписать предварительный договор, после чего покупатель вносит задаток, продавец расплачивается по обязательствам, запрет снимают – и основному договору уже ничего не мешает, добавил собеседник агентства.
Кроме того, бывают ситуации, когда не получается заранее указать цену сделки, рассказали еще один возможный вариант в ФНП. В таком случае в предварительном договоре прописывается условие: основная сделка состоится после того, как продавец узаконит перепланировку.  
 
