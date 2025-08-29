Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия поставит Украине истребители F-16 - 29.08.2025, ПРАЙМ
Бельгия поставит Украине истребители F-16
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен. Посольства РФ в Бельгии 27 августа сообщало, что заявления МИД Бельгии о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения. "Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее", - сказал Франкен по прибытии на неформальную встречу глав Минобороны ЕС в Копенгагене. В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F -35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 . Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16 , которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Бельгия поставит Украине истребители F-16

Глава МО Франкен: Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно скорее

© РИА Новости . Александр КовалевИстребитель F-16
© РИА Новости . Александр Ковалев
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен.
Посольства РФ в Бельгии 27 августа сообщало, что заявления МИД Бельгии о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения.
"Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее", - сказал Франкен по прибытии на неформальную встречу глав Минобороны ЕС в Копенгагене.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F -35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 .
Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16 , которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM
