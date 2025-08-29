https://1prime.ru/20250829/istrebiteli-861430223.html

Бельгия поставит Украине истребители F-16

Бельгия поставит Украине истребители F-16 - 29.08.2025, ПРАЙМ

Бельгия поставит Украине истребители F-16

Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T10:54+0300

2025-08-29T10:54+0300

2025-08-29T10:54+0300

вооружения

бельгия

украина

киев

сергей лавров

нато

мид

ес

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861430054_0:28:513:316_1920x0_80_0_0_a0b9e84dba3c039cb122467fde263a8e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - ПРАЙМ. Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее, заявил глава МО страны Тео Франкен. Посольства РФ в Бельгии 27 августа сообщало, что заявления МИД Бельгии о предстоящей поставке Украине истребителей F-16 и поддержке Киева в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик российско-бельгийские отношения. "Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее", - сказал Франкен по прибытии на неформальную встречу глав Минобороны ЕС в Копенгагене. В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F -35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 . Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16 , которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.

https://1prime.ru/20250829/rakety-861423806.html

бельгия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия, украина, киев, сергей лавров, нато, мид, ес, f-16