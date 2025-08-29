https://1prime.ru/20250829/pashinyan-861449105.html

МИД допустил визит Пашиняна в Россию на "Мировую атомную неделю"

МИД допустил визит Пашиняна в Россию на "Мировую атомную неделю" - 29.08.2025, ПРАЙМ

МИД допустил визит Пашиняна в Россию на "Мировую атомную неделю"

Москва не исключает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном форуме "Мировая атомная неделя", который пройдёт в России с 25 по... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T15:25+0300

2025-08-29T15:25+0300

2025-08-29T15:25+0300

экономика

россия

армения

китай

никол пашинян

мария захарова

владимир путин

мид рф

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848027413_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_6dea2f5af1ac268a9165764969798a6c.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Москва не исключает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном форуме "Мировая атомная неделя", который пройдёт в России с 25 по 28 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я могу сказать, что с нашей стороны ведётся серьёзная подготовительная работа, приглашения (на форум - ред.) лидерам государств разосланы были заблаговременно, получили ответы от некоторых из них, не исключаем приезда премьер-министра Армении, но за подтверждением нужно обращаться к официальному Еревану", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва видит заинтересованность от армянской стороны в продолжении продуктивного двустороннего сотрудничества в области мирного атома. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, намерен ли он посетить Россию, заявил, что планирует посетить ее в конце сентября. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250810/ekspert-860533763.html

армения

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, армения, китай, никол пашинян, мария захарова, владимир путин, мид рф, шос