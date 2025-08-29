Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250829/politico-861437495.html
Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ
Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ - 29.08.2025, ПРАЙМ
Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ
Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T13:00+0300
2025-08-29T13:00+0300
вооружения
промышленность
украина
германия
запад
сергей лавров
politico
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным. "Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250829/rakety-861423806.html
украина
германия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_30c5ce17d0adaf80670f94fe1dea26b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, украина, германия, запад, сергей лавров, politico, нато, мид рф
Вооружения, Промышленность, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, Politico, НАТО, МИД РФ
13:00 29.08.2025
 
Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ

Politico: немецкая компания производит дроны на секретных объектах на Украине

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© flickr.com / fdecomite
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.
"Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM
09:17
 
ВооруженияПромышленностьУКРАИНАГЕРМАНИЯЗАПАДСергей ЛавровPoliticoНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала