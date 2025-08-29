https://1prime.ru/20250829/politico-861437495.html

Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ

Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ - 29.08.2025, ПРАЙМ

Фирма из ФРГ производит дроны на секретных объектах на Украине, пишут СМИ

Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T13:00+0300

2025-08-29T13:00+0300

2025-08-29T13:00+0300

вооружения

промышленность

украина

германия

запад

сергей лавров

politico

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Немецкая компания-производитель БПЛА Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным. "Немецкая (компания - ред.) Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Quantum Systems распределяет производство по территории Украины, чтобы минимизировать риски ударов по своим объектам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250829/rakety-861423806.html

украина

германия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, украина, германия, запад, сергей лавров, politico, нато, мид рф