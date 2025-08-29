Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья
В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья - 29.08.2025, ПРАЙМ
В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ, пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ, пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ… В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации, отметили в ведомстве. "Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал отправлен также в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения диагноза", - пояснили в ведомстве.
10:52 29.08.2025
 
В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: в России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ, пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ… В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации, отметили в ведомстве.
"Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал отправлен также в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения диагноза", - пояснили в ведомстве.
Заголовок открываемого материала