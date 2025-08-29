https://1prime.ru/20250829/ushakov-861456676.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине ситуацию вокруг Украины, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины и проблемы, связанные с Ближним Востоком, | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины и проблемы, связанные с Ближним Востоком, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где в том числе будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, а также отношения с США. "Конечно, лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины. И, помимо этого, (обсудят - ред.) важнейшие проблемы, связанные с Ближним Востоком, предстоящий саммит "Группы двадцати" в ЮАР, саммит АТЭС в Корее - это все будет осенью проводиться. Многие сюжеты будут обсуждены", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

