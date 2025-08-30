Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах - 30.08.2025
Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах
Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах
2025-08-30T16:14+0300
2025-08-30T16:14+0300
спецоперация на украине
украина
литва
киев
ес
россия
финансы
украина
литва
киев
украина, литва, киев, ес, россия, финансы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЛИТВА, Киев, ЕС, РОССИЯ, Финансы
16:14 30.08.2025
 
Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах

Глава МИД Литвы призвал использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву

© Фото : Ministry of Foreign AffairsМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
© Фото : Ministry of Foreign Affairs
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Sputnik.
По его словам , это критически важно, так как ЕС сталкивается с растущими трудностями в привлечении средств из национальных бюджетов для оказания помощи Киеву.

"Это ресурс, который лежит у нас под ногами", — добавил Будрис.

После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
СМИ: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России
Вчера, 14:23
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЛИТВАКиевЕСРОССИЯФинансы
 
 
