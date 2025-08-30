https://1prime.ru/20250830/aktivy-861506968.html

Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах

Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах - 30.08.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Литвы высказался о замороженных российских активах

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Sputnik.

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Sputnik.По его словам , это критически важно, так как ЕС сталкивается с растущими трудностями в привлечении средств из национальных бюджетов для оказания помощи Киеву."Это ресурс, который лежит у нас под ногами", — добавил Будрис.После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

