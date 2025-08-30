https://1prime.ru/20250830/egipet-861509319.html
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24.
КАИР, 30 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. Ранее сообщалось о 29 пострадавших. "Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", - говорится в сообщении издания.
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие
Cairo24: 2 человека погибли и 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте
КАИР, 30 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших.
"Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", - говорится в сообщении издания.