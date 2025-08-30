Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие - 30.08.2025
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. | 30.08.2025, ПРАЙМ
КАИР, 30 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. Ранее сообщалось о 29 пострадавших. "Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", - говорится в сообщении издания.
2025
египет
17:03 30.08.2025
 
КАИР, 30 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших.
"Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", - говорится в сообщении издания.
 
