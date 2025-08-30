https://1prime.ru/20250830/lukashenko-861486829.html

Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай

МИНСК, 30 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, где пройдет саммит ШОС, сообщило агентство Белта. "Самолет главы государства вылетел с аэродрома в Болбасово (день накануне визита в Китай Александр Лукашенко провел на малой родине) и взял курс на китайский город Тяньцзинь, где 31 августа - 1 сентября пройдет саммит ШОС", - говорится в сообщении. Болбасово - международный грузовой аэродром недалеко от города Орша Витебской области. Как сообщила ранее пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую народную республику. 31 августа - 1 сентября он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который станет крупнейшим за всю историю объединения. Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения. Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания. Президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций. По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь. Во время пребывания в Китае президент Белоруссии проведет ряд переговоров с коллегами - главами государств. Ожидаются встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзинпином. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

