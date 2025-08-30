https://1prime.ru/20250830/neft-861491248.html
Сечин рассказал о профиците на мировом рынке нефти
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
игорь сечин
роснефть
опек
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Профицит на мировом рынке нефти в четвертом квартале 2025 года составит 2,6 миллиона баррелей в сутки, в 2026 году - 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. По словам Сечина, первое полугодие текущего года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего, на фоне перепроизводства нефти. Основная причина этому – активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом; рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. "По нашим оценкам и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в четвертом 2025 года составит 2,6 миллиона баррелей в сутки, в 2026 году – 2,2 миллиона баррелей в сутки", - приведены слова Сечина в релизе "Роснефти".
