Путин рассказал о росте взаимного турпотока России и Китая

2025-08-30T01:52+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о кратном росте взаимного туристического потока России и Китая. "Остановлюсь и на таком важном вопросе, как туризм. Радуют цифры в этом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

