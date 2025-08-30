https://1prime.ru/20250830/rossija-861476383.html
Россия и Китай единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям
2025-08-30T02:16+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения (БРИКС - ред.) и всей планеты", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя совместные действия Москвы и Пекина на международной арене.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия и Китай солидарно выступают за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности. Также обе страны демонстрируют схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
