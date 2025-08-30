https://1prime.ru/20250830/sport-861476820.html

Путин: спорт должен быть огражден от политизации

Путин: спорт должен быть огражден от политизации - 30.08.2025, ПРАЙМ

Путин: спорт должен быть огражден от политизации

Президент России Владимир Путин считает, что спорт должен быть огражден от политизации. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T02:34+0300

2025-08-30T02:34+0300

2025-08-30T02:34+0300

экономика

россия

китай

монголия

кнр

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861476820.jpg?1756510498

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что спорт должен быть огражден от политизации. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай российский лидер отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран. "Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", - подчеркнул Путин. Письменное интервью информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

китай

монголия

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, монголия, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос