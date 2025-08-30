https://1prime.ru/20250830/sport-861476820.html
Путин: спорт должен быть огражден от политизации
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что спорт должен быть огражден от политизации.
В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай российский лидер отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.
"Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", - подчеркнул Путин.
Письменное интервью информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
