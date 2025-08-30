Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: спорт должен быть огражден от политизации - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/sport-861476820.html
Путин: спорт должен быть огражден от политизации
Путин: спорт должен быть огражден от политизации - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин: спорт должен быть огражден от политизации
Президент России Владимир Путин считает, что спорт должен быть огражден от политизации. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:34+0300
2025-08-30T02:34+0300
экономика
россия
китай
монголия
кнр
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861476820.jpg?1756510498
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что спорт должен быть огражден от политизации. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай российский лидер отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран. "Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", - подчеркнул Путин. Письменное интервью информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
монголия
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, монголия, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
02:34 30.08.2025
 
Путин: спорт должен быть огражден от политизации

Путин: спорт должен быть огражден от политизации

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что спорт должен быть огражден от политизации.
В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай российский лидер отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.
"Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", - подчеркнул Путин.
Письменное интервью информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙМОНГОЛИЯКНРВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала