2025-08-30T07:51+0300
2025-08-30T07:51+0300
бизнес
экономика
россия
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
севастополь
бизнес, россия, севастополь
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
07:51 30.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
 
