Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто прокомментировал встречу глав МИД стран ЕС по Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861510315.html
Сийярто прокомментировал встречу глав МИД стран ЕС по Украине
Сийярто прокомментировал встречу глав МИД стран ЕС по Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал встречу глав МИД стран ЕС по Украине
Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:20+0300
2025-08-30T17:20+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
брюссель
украина
венгрия
петер сийярто
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd4b03f62b2942f91d62cdcf54371704.jpg
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На сегодняшнем заседании глав МИД стало ясно, что Брюссель и значительная часть стран ЕС готовится к долгосрочному продолжению войны. Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1. По его словам, Евросоюз намерен выделить новые "десятки миллиардов евро" из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины, поддержку ее армии и функционирование украинского государства.
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861509601.html
брюссель
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d497cede2a74c02125b49c111ab7fea8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, брюссель, украина, венгрия, петер сийярто, ес, мид
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Брюссель, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС, МИД
17:20 30.08.2025
 
Сийярто прокомментировал встречу глав МИД стран ЕС по Украине

Сийярто: большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Встреча глав МИД стран ЕС в Копенгагене продемонстрировала, что Брюссель и большинство европейских стран не заинтересованы в успехе мирного процесса по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"На сегодняшнем заседании глав МИД стало ясно, что Брюссель и значительная часть стран ЕС готовится к долгосрочному продолжению войны. Брюссель и большинство стран ЕС не заинтересованы в успехе мирного процесса", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
По его словам, Евросоюз намерен выделить новые "десятки миллиардов евро" из денег европейских налогоплательщиков на закупку оружия и дронов для Украины, поддержку ее армии и функционирование украинского государства.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС
17:13
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаБрюссельУКРАИНАВЕНГРИЯПетер СийяртоЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала