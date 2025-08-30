https://1prime.ru/20250830/yasinov-861481836.html

С экс-свекра солистки "Тату" не смогли взыскать ущерб за неуплату налогов

бизнес

общество

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратуре не удалось взыскать с экс-руководства одной из старейших строительной компании "Мосстроймеханизация-5" ущерб по делу о неуплате налогов - оба фигуранта обанкротились, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, экс-руководитель компании Обид Ясинов и ее бывший главный бухгалтер Александр Гладышев обвинялись в неуплате налогов. Как указывало обвинение, путём заключения фиктивных договоров они занизили сумму налогооблагаемой базы. Однако когда дело поступило для рассмотрения в суд, то срок давности привлечения к уголовной ответственности истек и суд прекратил его по нереабилитирующим основаниям. Однако Генеральная прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного преступлением. Сначала суд удовлетворил иск, но это решение отменила кассация. В итоге при новом рассмотрении дела выяснилось, что сначала один, а потом и второй ответчики уже признаны банкротами. Суд оставил иск без рассмотрения. Прокуратура оспорила это решение, оно еще не вступило в законную силу. По данным СМИ, сын предпринимателя Парвиз Ясинов - бывший муж солистки "Тату" Юлии Волковой.

бизнес, общество