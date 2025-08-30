https://1prime.ru/20250830/yasinov-861481836.html
С экс-свекра солистки "Тату" не смогли взыскать ущерб за неуплату налогов
С экс-свекра солистки "Тату" не смогли взыскать ущерб за неуплату налогов - 30.08.2025, ПРАЙМ
С экс-свекра солистки "Тату" не смогли взыскать ущерб за неуплату налогов
Генпрокуратуре не удалось взыскать с экс-руководства одной из старейших строительной компании "Мосстроймеханизация-5" ущерб по делу о неуплате налогов - оба... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T08:19+0300
2025-08-30T08:19+0300
2025-08-30T08:19+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратуре не удалось взыскать с экс-руководства одной из старейших строительной компании "Мосстроймеханизация-5" ущерб по делу о неуплате налогов - оба фигуранта обанкротились, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, экс-руководитель компании Обид Ясинов и ее бывший главный бухгалтер Александр Гладышев обвинялись в неуплате налогов. Как указывало обвинение, путём заключения фиктивных договоров они занизили сумму налогооблагаемой базы. Однако когда дело поступило для рассмотрения в суд, то срок давности привлечения к уголовной ответственности истек и суд прекратил его по нереабилитирующим основаниям. Однако Генеральная прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного преступлением. Сначала суд удовлетворил иск, но это решение отменила кассация. В итоге при новом рассмотрении дела выяснилось, что сначала один, а потом и второй ответчики уже признаны банкротами. Суд оставил иск без рассмотрения. Прокуратура оспорила это решение, оно еще не вступило в законную силу. По данным СМИ, сын предпринимателя Парвиз Ясинов - бывший муж солистки "Тату" Юлии Волковой.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_95:0:1600:1129_1920x0_80_0_0_19fc18eda670737cbd8ab5677078b262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
С экс-свекра солистки "Тату" не смогли взыскать ущерб за неуплату налогов
ГП не смогла взыскать с экс-свекра Волковой из "Тату" ущерб за неуплату налогов
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратуре не удалось взыскать с экс-руководства одной из старейших строительной компании "Мосстроймеханизация-5" ущерб по делу о неуплате налогов - оба фигуранта обанкротились, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, экс-руководитель компании Обид Ясинов и ее бывший главный бухгалтер Александр Гладышев обвинялись в неуплате налогов. Как указывало обвинение, путём заключения фиктивных договоров они занизили сумму налогооблагаемой базы. Однако когда дело поступило для рассмотрения в суд, то срок давности привлечения к уголовной ответственности истек и суд прекратил его по нереабилитирующим основаниям.
Однако Генеральная прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного преступлением. Сначала суд удовлетворил иск, но это решение отменила кассация. В итоге при новом рассмотрении дела выяснилось, что сначала один, а потом и второй ответчики уже признаны банкротами.
Суд оставил иск без рассмотрения. Прокуратура оспорила это решение, оно еще не вступило в законную силу.
По данным СМИ, сын предпринимателя Парвиз Ясинов - бывший муж солистки "Тату" Юлии Волковой.