Мишустин высказался о новых вызовах, стоящих перед угольной промышленностью

2025-08-31T09:24+0300
2025-08-31T09:24+0300
экономика
михаил мишустин
рф
россия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Угольная промышленность России адаптируется к новым вызовам, продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Глава правительства поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован в Telegram-канале кабмина. "Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе и является примером самоотверженности, взаимовыручки, ответственного отношения к делу", - подчеркнул Мишустин. Он добавил, что угольная промышленность обеспечивает стабильную работу энергетической системы страны, устойчивость национальной экономики, участвует в решении социальных задач, направленных на улучшение качества жизни миллионов россиян. "Сегодня комплекс адаптируется к новым вызовам. Продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий в области добычи, переработки и использования угля, реализуются инвестиционные проекты. Приоритетное внимание уделяется условиям труда горняков, повышению уровня безопасности в этой сфере, снижению негативного воздействия на окружающую среду", - заметил премьер. Он также выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за профессиональные достижения, преданность своему призванию, сохранение уникальных традиций и преемственность поколений.
михаил мишустин, рф, россия, промышленность
Экономика, Михаил Мишустин, РФ, РОССИЯ, Промышленность
09:24 31.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Угольная промышленность России адаптируется к новым вызовам, продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Глава правительства поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован в Telegram-канале кабмина.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе и является примером самоотверженности, взаимовыручки, ответственного отношения к делу", - подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что угольная промышленность обеспечивает стабильную работу энергетической системы страны, устойчивость национальной экономики, участвует в решении социальных задач, направленных на улучшение качества жизни миллионов россиян.
"Сегодня комплекс адаптируется к новым вызовам. Продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий в области добычи, переработки и использования угля, реализуются инвестиционные проекты. Приоритетное внимание уделяется условиям труда горняков, повышению уровня безопасности в этой сфере, снижению негативного воздействия на окружающую среду", - заметил премьер.
Он также выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за профессиональные достижения, преданность своему призванию, сохранение уникальных традиций и преемственность поколений.
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
ЭкономикаМихаил МишустинРФРОССИЯПромышленность
 
 
