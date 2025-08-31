https://1prime.ru/20250831/moskva-861538989.html
В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве, движение в сторону МКАД затруднено на 4,8 километра, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Киевском шоссе (в районе улицы Атласова) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону МКАД затруднено на 4,8 километра.
