Песков назвал продолжение линии Киева на несговорчивость ошибкой
Песков назвал продолжение линии Киева на несговорчивость ошибкой
2025-08-31T14:22+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Продолжение линии Киева на несговорчивость - большая ошибка, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что европейцы сейчас всячески поощряют Киев "на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость". "Это большая ошибка. Никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже", - сказал Песков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
