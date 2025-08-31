https://1prime.ru/20250831/peskov--861530724.html

Песков назвал продолжение линии Киева на несговорчивость ошибкой

2025-08-31T14:22+0300

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Продолжение линии Киева на несговорчивость - большая ошибка, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что европейцы сейчас всячески поощряют Киев "на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость". "Это большая ошибка. Никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже", - сказал Песков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

