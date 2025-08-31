Лидеры Китая и Турции обсудили укрепление сотрудничества стран

https://1prime.ru/20250831/sotrudichestvo-861531452.html
2025-08-31T14:55+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в воскресенье обсудили укрепление сотрудничества двух стран в области торговли и энергетики, сообщил МИД КНР. Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Необходимо укреплять сопряжение инициатив "Один пояс, один путь" и "Срединный коридор", содействовать развитию южного маршрута железнодорожного экспресса "Китай-Европа", укреплять сотрудничество в традиционных областях, таких как торговля, культура и туризм, а также создавать новые возможности для сотрудничества в области новых источников энергии, технологий 5G и биомедицины", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция придаёт большое значение развитию отношений с Китаем и готова укреплять контакты с КНР на высоком уровне, совместно реализовывать проекты инициативы "Один пояс, один путь", "повышать уровень торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, новых источников энергии, сельского хозяйства, продовольствия и здравоохранения". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
