Си Цзиньпин заявил о готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом

2025-08-31T15:04+0300

ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Китай готов всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем. Встреча Си Цзиньпина и Фам Минь Чиня состоялась в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Китай готов углублять обмен опытом в партийном и государственном управлении с Вьетнамом, поддерживать контакты на высоком уровне и всесторонне развивать стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также призвал ведомства и местные органы власти двух стран содействовать достижению более существенных результатов в рамках всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом. Китайский лидер также отметил, что КНР и Вьетнам в условиях глобальной нестабильности и вековых изменений должны сохранять уверенность в собственных системах и выбранных путях развития. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тысяч журналистов из Китая и других стран. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

