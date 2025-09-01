https://1prime.ru/20250901/afganistan-861570625.html

ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства

ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства - 01.09.2025, ПРАЙМ

ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства

Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T10:28+0300

2025-09-01T10:28+0300

2025-09-01T10:28+0300

политика

афганистан

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/83453/38/834533899_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_13a7a6f0636e360b0b95a36540b8ee87.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации. Участники заседания подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".

https://1prime.ru/20250826/afganistan-861258909.html

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

афганистан, шос