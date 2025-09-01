https://1prime.ru/20250901/afganistan-861570625.html
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Страны ШОС привержены становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации. Участники заседания подчеркнули, что "формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране".
