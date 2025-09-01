https://1prime.ru/20250901/lukashenko-861556320.html
Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру
Лукашенко призвал страны ШОС и ЕАЭС развивать транспортную инфраструктуру
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине заявил, что странам ШОС и ЕАЭС важно скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, сообщила его пресс-служба.
"Александр Лукашенко обратил внимание, что геополитические потрясения ломают международные логистические цепочки. Поэтому Беларусь считает важным странам ШОС и ЕАЭС скоординировать усилия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров, применяя цифровые технологии и интеллектуальные системы в сфере транспорта", - говорится в сообщении.
"Это укрепит связанность стран-участниц ШОС и Евразийского экономического союза, снизит транзакционные издержки для бизнеса, расширит доступ стран Центральной Азии к рынкам Европы и Китая. И, наконец, повысит уровень устойчивости и безопасности логистических цепочек поставок в условиях внешнего давления", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
