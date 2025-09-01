https://1prime.ru/20250901/modi-861566228.html
Премьер Индии заявил, что ждет Путина на совместном саммите в Дели
политика
индия
владимир путин
нарендра моди
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Индия ждет визита президента России Владимира Путина на совместный саммит в декабре этого года, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди "Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года", - сказал Моди на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
