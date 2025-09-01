Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин кратко пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана - 01.09.2025, ПРАЙМ
Путин кратко пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым,... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
15:27 01.09.2025
 
Путин кратко пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана

Песков: Путин на полях саммита ШОС пообщался с лидерами Таджикистана и Узбекистана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин заявил о большой повестке взаимодействия между Россией и Вьетнамом
